İsrail'in alçak saldırısına Türkiye'den tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail, Nabulsi meydanındaki Filistinlileri öldürerek işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir. İsrail Hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimleri Gazze'de yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz" denildi.

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İsrail'in korkunç katliamları sürüyor.

7 Ekim'den bu yana havadan, karadan ve denizden Gazze Şeridi'ne düzenen saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 binden fazla Filistinli öldürüldü.

70 bini aşkın kişi yaralanırken enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

Halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İnsani yardım bekleyen siviller hedef alındı

Son olarak Gazze kentinin güneyindeki Nabulsi meydanında insani yardım bekleyenlere yönelik saldırıda 112 kişi yaşamını yitirdi, 760 kişi de yaralandı.

İsrail güvenlik kaynakları yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını savunurken İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etti.

Kaynaklar olayın soruşturulduğunu belirtirken İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı öne sürüldü.

Türkiye'den tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Gazze'de yardım bekleyen sivillere saldırısına ilişkin, "İsrail, Nabulsi meydanındaki Filistinlileri öldürerek işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir. Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail'in bu defa yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması Filistin halkını bilinçli biçimde ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi: