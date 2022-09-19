İsrail'in Ankara Büyükelçisi belli oldu

İsrail Dışişleri Bakanlığı Atama Komitesi, Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian’ın büyükelçi olarak atanmasına karar verdi.

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Bu kapsamda İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Karşılıklı büyükelçi atama kararı 17 Ağustos'ta alındı

Herzog'un ziyaretinin yanı sıra Türkiye ile İsrail 17 Ağustos’ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerdeki diplomat atamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Irit Lillian, İsrail'in Türkiye büyükelçiliği görevine atandı"

Açıklamada, “Halen Ankara'da görev yapan Irit Lillian, İsrail'in Türkiye büyükelçiliği görevine atandı.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca AA'nın aktardığına göre Açıklamada, bu ve diğer atamaların “hükümetin onayına bağlı olduğu” vurgulandı.

Irit Lillian kimdir?

1962 Rehovot doğumlu olan Irit Lillian, 2015-2019'da İsrail'in Bulgaristan Büyükelçisi, 2007'de de İsrail'in Avustralya Büyükelçisi görevinde bulundu.

1986'da İsrail Dışişleri Bakanlığı'na katılan Lillian, Tel Aviv Üniversitesi'nden Arkeoloji ve Mısırbilim alanında BA ve HUJ'da Doğu ve Batı Çalışmaları alanında yüksek lisans yaptı.

Öte yandan Lillian son olarak, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı görevini yürütüyordu.