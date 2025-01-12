İsrail'in Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli yaralandı

AA

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin Şarkıyye bölgesine düzenlediği baskında Filistinli Muhammed Sanakira'yı gerçek mermiyle yaraladı ve gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

İsrail askerleri, Nablus'un kuzeyindeki Necah Hastanesi yakınlarında çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail özel kuvvetleri, bölgeye baskın düzenleyerek, çok sayıda Filistinlinin bulunduğu aracın etrafını sararak bilinmeyen bir yere götürdü.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin El Halil kenti yakınlarındaki Mitar kontrol noktasında bir Filistinliyi gerçek kurşunla yaraladığını aktardı.

İsrail askerleri El Halil kentindeki Devra beldesine de baskın düzenledi. Baskında bir Filistinli yaralanırken, bir Filistinli gözaltına alındı.