İsrail'in bir yalanı daha ortaya çıktı! 'Filistinliler görüntü kurguluyor' iddiası patladı
ensonhaber.com

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım yapıyor...

Bu soykırım sonucunda da binlerce masum insan hayatını kaybederken, binlercesi ise yerinden edildi.

Adeta hayalet şehre ve açık hava hapishanesine dönen Gazze'de masumların durumu herkesi üzerken, İsrail ise bir yandan yalan habercilik yapmaya başladı.

İsrail ordusunun sosyal medyada propagandasını yürüten isimlerden gazeteci Edi Cohen, Filistinlileri hedef aldığı bir görüntü yayınladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi doğrusunu yayınladı

Cohen'in paylaştığı karelerin yalan oldğunu İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, şu ifadelerle duyurdu;

İsrail ordusunun sosyal medyada propagandasını yürüten isimlerden gazeteci Edi Cohen'in paylaştığı görüntülerle ilgili, "Filistinliler görüntü kurguluyor" iddiası doğru değildir.

İddiaya konu görüntülerin mizah amaçlı kaydedildiği ve 2 yıl önce sosyal medya platformlarında dolaşıma girdiği tespit edilmiştir.

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