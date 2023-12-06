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İsrail'in bir yalanı daha ortaya çıktı! 'Filistinliler görüntü kurguluyor' iddiası patladı

İsrail'in bir yalanı daha ortaya çıktı! 'Filistinliler görüntü kurguluyor' iddiası patladı İsrail ordusunun sosyal medyada propagandasını yürüten isimlerden gazeteci Edi Cohen'in paylaştığı "Filistinliler görüntü kurguluyor" iddiası, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.