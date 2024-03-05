İsrail'in bombardımana tuttuğu Gazze'de can kaybı 30 bin 631'e yükseldi Gazze'ye yönelik saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 bin 631'e yükseldi, 72 bin 43 Filistinli de yaralandı.

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ensonhaber.com

Gazze'de katliam devam ediyor...

Yıllardır abluka altında olan ve 7 Ekim'den bu yana da sistematik olarak İsrail'in saldırısına uğrayan Gazze'de savaş tüm şiddetiyle sürüyor.

Tüm uluslararası uyarıları hiçe sayan İsrail, ordusu Gazze Şeridi'ni havadan, karadan ve denizden bombalıyor.

Gazze açlıkla savaşıyor

151 gündür süren saldırılar her geçen gün daha vahim bir hal alıyor.

Gazze halkı, hem İsrail ordusunun hain saldırılarıyla hem de açlıkla mücadele etmeye çalışıyor.

16 çocuk açlıktan öldü

İsrail ordusunun insani yardım tırlarını bombalayarak Gazze'yi açlıkla sınarken, 16 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle öldü.

Son olarak Filistin Sağlık Bakanlığı saldırılar sırasında hayatını kaybedenlere yönelik açıklama yaptı.

Can kaybı 30 bin 631'e yükseldi

Bakanlığı yaptığı açıklamada, kadın ve çocuklarının sıkça hedef alındığı savaşta, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusu 30 bin 631 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada yaralı sayısı ise 72 bin 43'e yükseldi bilgisi yer aldı.