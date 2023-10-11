İsrail'in Gazze bombardımanı Ensonhaber canlı yayınına yansıdı İsrail bombardımanı altında yaşayan ve son durumu aktarmak için Ensonhaber canlı yayınına katılan Filistinli akademisyen Mohammed Hejji'nın bağlantısı, bombardıman nedeniyle koptu. Canlı yayına da yansıyan bomba sesleri paniğe neden oldu.

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7 Ekim'de dünya yeni bir gerilimle uyandı.

Hamas, İsrail'e sızarak askeri hedefleri vurmaya başladı.

Hemen ardından İsrail'in hedef gözetmeksizin Gazze'ye bombardımanı başladı.

İsrail'in Gazze bombardımanı devam ediyor

Bölgede çatışmalar devam ederken savaşın daha geniş bir alana yayılmasından endişe ediliyor.

Bu kapsamda, çatışmayı engellemek üzere, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türk yetkililer diplomasi trafiği yürütüyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları da Türkiye kamuoyunun gündeminde.

Yaşananları yerinden aktardı

Uzun yıllardır devam eden İsrail saldırılarından da edinilen tecrübeler çerçevesinde, sivil kayıpların artmasından endişe edilirken Gazze'de tam bir trajedi yaşanıyor.

İsrail'in su ve elektriği kestiği, tüm yardımları engellediği Gazze'de yaşananları anlatmak üzere Filistinli akademisyen Mohammed Hejji, Ensonhaber YouTube canlı yayınına katıldı.

Bombalar canlı yayındayken düştü

Bölgedeki direniş ve yaşanan trajedi hakkında bilgi veren Hajji'nin yayına katıldığı bölgeye, tam da bu sırada İsrail bombaları isabet etti.

Canlı yayına kadar gelen şiddetli patlamalar, hem yayındaki konukları hem de izleyicileri tedirgin etti.

Bombardımandan sonra yayından koptu

Programın sunucusu Taha Hüseyin Karagöz, emin olmak için sesin kaynağını sordu.

Seslerin bombardımandan kaynaklı olduğunu söyleyen Hajji'nin ise kısa sürede bağlantısı koptu.

Yayının tamamını izlemek için tıklayın.