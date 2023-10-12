İsrail'in Gazze bombardımanı sürüyor: Ölü sayısı 1417'ye çıktı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 248'i kadın 447'si çocuk olmak üzere 1417 kişinin yaşamını yitirdi; 932'si kadın, 1531'i çocuk, 6 bin 268 kişi ise yaralandı.

AA

7 Ekim'de başlayan Filistin-İsrail savaşında şiddet her geçen gün artıyor.

Hamas'ın saldırılarına karşılık veren İsrail, hedef gözetmeksizin orantısız bir güç uyguluyor.

İsrail ordusu, albukaya aldığı Gazze'yi gece gündüz bombalıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

447 çocuk hayatını kaybetti

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 248'i kadın 447'si çocuk olmak üzere 1417 kişinin yaşamını yitirdiği; 932'si kadın, 1531'i çocuk, 6 bin 268 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da Bakanlığa ait sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kudra, "Hastaneler tam kapasiteyle çalışıyor. İsrail saldırılarının artması ve oluşan yoğunluktan dolayı yaralı ve hastalar yerde yatıyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kudra ayrıca, İsrail'in devam eden elektrik, su ve yakıt kesintisinin, yaralı ve hastaların hayatlarını tehdit ettiğini, "korkunç bir sağlık ve çevre felaketine neden olduğunu" vurguladı.

Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi, çocuk can kayıplarını açıkladı

Cenevre merkezli Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi'nin Filistin sorumlularından Ayid Ebu Katiş, Filistin resmi ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, "Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre 11 Ekim Çarşamba gününe kadar Gazze Şeridi'nde 326 çocuk öldürüldü." dedi.

FOTO GALERİ Saldırı altındaki Gazze'nin acı yüzü Haberin Detayları

Bu sürede işgal altındaki Batı Şeria'da da 6 çocuğun öldürüldüğüne işaret eden Ebu Katiş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülenler arasında kadın ve çocuk oranının yüksek olduğuna dikkati çekti.

Son verilerle birlikte hayatını kaybeden çocukların sayısı 447'ye çıkmış oldu.

Gazze'de 338 bin kişi evini terk etti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (UNOCHA) yapılan yazılı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasından bu yana 338 binden fazla Filistinlinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.

İsrail'de can kaybı 1300'e yükseldi

İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısında ölü sayısının 1300'e yükseldiğini belirtti.

Devlet televizyonu, saldırılarda yaralanan İsrailli sayısını da 350'si ağır olmak üzere 3 bin 300 olarak açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan sınırındaki çatışmalarda hayatını kaybeden iki subay ve bir askerle birlikte 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısının 220'ye yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan, Gazze’deki Filistinli gruplar Sderot şehrine çok sayıda roket attı. Roketlerden çoğunluğu İsrail’e ait “Demir Kubbe” savunma sistemi tarafından havada etkisiz hale getirilirken, biri Sderot şehir merkezinde yola düştü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı’ndan yapılan açıklamada, saldırıda ikisi ağır, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Batı Şeria'da 55 Filistinli gözaltına alındı

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gözaltı operasyonları gerçekleştirdiğini söyledi.

Serahine, bu operasyonlarda 55 Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

İsrail makamları konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Gazze'deki hastaneler doldu

Gazze'deki hastanelerin maksimum kapasiteye ulaştığını kaydeden Albanese, aynı yatağı paylaşan, yerde yatan hastaların olduğunu ve ilaçların bulunmadığını söyledi.

Albanese, halihazırda Gazze'ye girmenin "imkanı olmadığını" belirterek, bölgedeki durumu "felaket" olarak tanımladı.

BM Filistin Özel Raportörü, çatışmaların beşinci gününde "uluslararası insani hukukun tüm kurallarının ihlal edildiğini" dile getirdi.

Gazze'nin elektrik, su ve yakıt kaynakları kesildi

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 6. gününe giren İsrail-Filistin çatışmasında abluka altındaki Gazze’de İsrail’in yoğun bombardımanı nedeniyle artan insani yardım çağrılarına cevap verdi.

İsrailli Bakan, "Gazze'ye insani yardım mı? İsrailli esirler evlerine dönene kadar hiçbir elektrik şalteri açılmayacak, hiçbir su musluğu açılmayacak ve hiçbir yakıt kamyonu içeri girmeyecek." ifadelerini kullandı.

Katz, İsrail’in Gazze’de silahlı-sivil ayrımı yapmaksızın toplu cezalandırma yöntemine başvurduğu yönünde yapılan uluslararası tepkilere, "İnsani olana karşı insani. Kimse bize ahlak dersi vermesin." sözleriyle çıkıştı.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle ise İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de hastanelerde tıbbi malzemelerde ciddi sorun yaşandığını belirtti.

Hastanelerin kapasitesinden çok daha fazla yaralı olduğuna dikkati çeken Keyle, "Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökmesine karşı uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başta Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlar olmak üzere uluslararası örgütlerden acil sağlık yardımı isteyen Filistinli Bakan, çocukların da aralarında bulunduğu binlerce yaralının kurtarılması için Gazze Şeridi'nde sahra hastaneleri kurulması çağrısı yaptı.

"Hastaneler 'elektriksiz morga' dönüşebilir"

ICRC Yakın ve Orta Doğu Bölge Direktörü Fabrizio Carboni ise İsrail-Filistin arasındaki çatışmaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bölgede tırmanan şiddetin "nefret uyandırıcı" boyuta ulaştığını belirterek, taraflara sivillerin acılarını azaltma çağrısında bulundu.

Gazze'nin yaşadığı elektrik sıkıntısının hastaneleri de etkilediğine işaret eden Carboni, "Kuvözdeki yeni doğan bebekler ve oksijen cihazına bağımlı yaşlı hastalar risk altında kalıyor. Böbrek diyalizleri durdu ve röntgen çekilemiyor. Gazze'deki hastaneler elektriksiz morga dönüşme riskiyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki ailelerin temiz suya ulaşım sorunu yaşadığını da vurgulayan Carboni, "Hiçbir ebeveyn susamış çocuğuna kirli su vermeye zorlanmak istemez." ifadesine yer verdi.

Carboni, İsrailli ailelerin de sevdiklerinin rehin alınmasından endişe ettiğini kaydederek, rehin almanın uluslararası insancıl hukuka göre yasak olduğunu ve alıkonulan herkesin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Bu konudaki çalışmalar kapsamında Hamas ve İsrailli yetkililerle temas kurduklarını aktaran Carboni, "Tarafsız bir aracı olarak insani ziyaretler gerçekleştirmeye, rehineler ile aile üyeleri arasındaki iletişimi ve herhangi bir nihai tahliyeyi kolaylaştırmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

"Gazze Şeridi toplu mezarlığa dönüşebilir"

Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi insani durum açısından tehlikeli bir viraja girdi. Elektrik ve su tedariklerinin tamamen durmasının ardından bölgedeki hizmetler ve yaşam şartları ciddi şekilde kötüleşmekte." dedi.

İsrail'in "yerleşim bölgelerini tamamen ortadan kaldırmaya ve yüz binlerce insanı zorla evlerinden etmeye ve evlerini başlarına yıkarak tüm aileleri yok etmeye" çalıştığını söyleyen Maruf, "Saldırılar, kitlesel katliamlara ve morgların kaldıramayacağı kadar çok sayıda şehit verilmesine, hastanelerdeki tüm yatak, ameliyathane ve yoğun bakım odalarının dolduracak sayıda yaralanmalara yol açtı. Bu, Gazze'yi soykırım ve katliamlara maruz kalan bir felaket bölgesi haline getiriyor." ifadelerini kullandı.

Yardım çağrısına verilecek cevapların gecikmemesini isteyen Maruf, "Yardım çağrılarına verilecek cevapların gecikmesi, Gazze'yi saldırılar, yıkım, açlık ve içilebilir su sıkıntısı ya da bulaşıcı hastalıkların yayılması nedeniyle ölümlerin yaşandığı toplu bir mezarlığa dönüşecektir." diye konuştu.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerine düzenlenen yoğun bombardıman sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef aldı.

Saldırılarda onlarca konut yerle bir oldu.

Gazze'nin batısındaki Eş-Şifa Hastanesi'nden, AA muhabirine yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının onlarca Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu ifade etti.

Saldırılarda ölen ve yaralananların çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu aktarılan açıklamada, İsrail'in, Filistinlilerin evlerini bombalayarak "katliam yaptığı" kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)