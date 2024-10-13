İsrail'in Gazze katliamı sürüyor: 11 kişi öldürüldü

AA

Soykırımcı İsrail ordusunun kanlı saldırıları tam bir yıldır sürüyor.

Filistin topraklarında yaklaşık 43 bin masumu katleden İsrail ordusu, saldırılarına her gün bir yenisini ekliyor.

Saldırılar tüm şiddetiyle devam ederken, Gazze'den bir acı haber daha geldi.

7 KİŞİYİ KATLETTİLER

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gazze Şeridi’ndeki Nuseyrat mülteci kampında yaşayan bir ailenin evini hedef alan saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti.

4 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Cibaliye mülteci kampına düzenlenen bir diğer saldırıda ise en az 4 kişi öldü.

Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

ÖLÜ SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 42 bin 175'e ulaştığı bildirilmişti.

Yaralı sayısının ise 98 bin 336'ya yükseldiği kaydedilmişti.