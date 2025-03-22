İsrail'in Gazze katliamında can kaybı 49 bin 747'ye çıktı

AA

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ni hedef almaya devam ediyor.

Ateşkese varılan ancak defalarca ihlal edilen Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk demeden masum insanları katleden İsrail ordusu zalim faaliyetini sürdürüyor.

Son saldırıların ardından Filistin Sağlık Bakanlığı, acı bilançoyu açıkladı.

130 KİŞİNİN NAAŞI HASTANELERE GÖTÜRÜLDÜ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 128 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin cenazesinin de enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

Son 24 saatte hastanelere 130 kişinin cansız bedeni ile 263 yaralının getirildiği aktarıldı.

CAN KAYBI 49 BİN 747'YE YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 49 bin 747'ye, yaralıların sayısı ise 113 bin 213'e yükseldi.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.