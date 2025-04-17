İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 65'e yükseldi

AA

İsrail askerleri, Gazze'de soykırım gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bölgede yaşayan sivillerin zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışması bir yana vatandaşlar, yapılan engellemeler sebebiyle gönderilen insani yardımlara da ulaşamıyor.

Su arıtma tesislerine verilen hasar sebebiyle dehidrasyon sonucu can kayıpları yaşanırken, kıtlık ve hijyen sorunu da yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor.

CAN KAYBI 51 BİN 65'E YÜKSELDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 51 bin 65'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

SON 24 SAATTE HASTANELERE 73 YARALI GETİRİLDİ

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 40 ölü ve 73 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1691 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 464 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

YARALILARIN SAYISI DA 116 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 51 bin 65'e, yaralıların sayısının da 116 bin 505'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.