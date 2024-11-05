Haberler



Gündem



İsrail'in Gazze Şeridi'nde gece düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gece düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli öldü İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin pek çok noktasına gece boyu sürdürdüğü saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 29 Filistinlinin öldüğü belirtildi.