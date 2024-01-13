İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 843'e yükseldi Savaşın 99. gününde İsrail ordusu acımasız saldırılarına devam ederken Gazze'de can kaybı her geçen gün artıyor. Son açıklamalara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 843'e yükselirken yaralı sayısı 60 bini geçti.

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AA

7 Ekim'den bu yana saldırı altında olan Gazze Şeridi'nde yönelik saldırılar devam ediyor.

Tüm uyarılara rağmen bombalamayı sürdüren İsrail ordusu, büyük bir insanlık suçuna imza atıyor.

Her gün Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama geldi.

Açıklamada 99 gündür her geçen gün şiddeti arttırılan saldırılara yönelik bilgi verildi.

Can kaybı 23 bin 843'e yükseldi

İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde savaşın başladığı tarihten bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 23 bin 843'e ulaştı.

Bakanlığın açıklamalarına göre, son 24 saatte 135 Filistinliyi öldürdüğü, 312 kişiyi yaraladığı belirtildi.

Yaralı sayısı 60 bin 317'ye çıktı

İsrail güçlerinin son bir günde "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 843'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 317'ye çıktığı kaydedildi.

Yaralılara ulaşılamıyor

İsrail ordusu Gazze'yi adeta yerle bir etti.

Saldırılarda yaralanan Filistinli vatandaşların bir kısmı hala enkaz altında ya da yol kenarında olduğu ve ambulans ekiplerinin yaralılara ulaşılamadığı bildirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)