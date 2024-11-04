İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırıları için 7 bin askere ihtiyacı var

AA & Ensonhaber

İsrail ordusu Gazze Şeridi ve Lübnan'daki operasyonlarını sürdürürken, görev gücünü desteklemek amacıyla 7 bin yeni askere ihtiyaç duyuyor.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre,

Ordu, ağustos ayından bu yana Haredilerden 3 bin kişiyi askere alabileceğini öne sürüyor. Ancak geçen yıl toplam 13 bin kişinin orduya alındığı göz önüne alındığında, bu sayının yalnızca 1200’ü Haredilerden oluşuyordu

ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun bu oranlarla hedeflerine ulaşamayacağının farkında olduğu vurgulanan haberde, Haredi kesiminden alınacak asker sayısının artırılmasının kaçınılmaz hale geldiği belirtildi.

Ordu bünyesindeki asker sayısında zaten ciddi bir açık olduğuna dikkat çeken gazete, Harediler arasındaki katılım oranının düşük kalmasının yanı sıra, diğer gruplardan da çeşitli nedenlerle askerlikten muafiyet alanların sayısının arttığı bilgisini aktardı.

Son yıllarda askerlik için çağrılan İsraillilerin yüzde 33'ünün çağrıya yanıt vermediği; ayrıca sağlık ve psikolojik nedenlerle askerlikten muafiyet oranının yüzde 4 ile 8 arasında olduğu da ifade edildi.

Ekonomi haber sitesi Calcalist de İsrail ordusunun binlerce yeni askere acil ihtiyacı olduğunu belirtti. Haberde, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 780 askerin hayatını kaybettiği, yaklaşık 12 bin askerin ise yaralandığı ve çoğunun askerlik görevine dönmediğine dikkat çekildi.

ULTRA ORTODOKS YAHUDİLERİN ZORUNLU ASKERLİKTEN MUAFİYET KARARI

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran’da aldığı oy birliği kararıyla Ultra Ortodoks Yahudi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasına yönelik herhangi bir yasal dayanak bulunmadığına hükmetti ve askerliğe elverişli olanların göreve alınması gerektiğini vurguladı. Kararda ayrıca, askere alınmayanların kamu fonlarından sağlanan sosyal yardım ve eğitim desteğinden faydalanamayacağına dikkat çekildi.

Bu tarihi karar, ülkede yeni bir iç çekişme ve kültürel çatışma olasılığını gündeme taşırken, Ultra Ortodoks topluluğun askerlik muafiyeti Mart 2024 itibarıyla sona eriyor. Bu tarihten itibaren askerlik yapmayı reddedenlerin devlet yardımı alma hakları da ortadan kalkacak.

Nüfusun yaklaşık yüzde 12’sini oluşturan ve çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi kabul etmeyen Haredi Yahudiler, İsrail’in çoğunluğu laik nüfusuyla kültürel açıdan birçok konuda farklılık taşıyor. Orduda dinlerine uygun bir yaşam sürdüremeyeceklerini savunan bu kesim, entegrasyona karşı mesafeli duruyor.

Kadın ve erkeklerin üç yıllık zorunlu askerlik yaptığı İsrail’de, Haredi inancına sahip olanlar için 26 yaşına kadar Tevrat okullarında (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlik muafiyeti uygulanıyordu. Ancak, koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin bir temel hak olduğu" gerekçesiyle temsil ettikleri grubun askerlikten muaf tutulmasını güvence altına alacak yeni bir yasayı meclisten geçirmeyi amaçlıyor.