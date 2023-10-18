İsrail’in Gazze’deki hastane saldırısına ünlü isimlerden tepki! "İçim titriyor" İsrail’in El Ahli Hastanesi’ne düzenlediği hava saldırısında en az 500 sivil hayatını kaybetti. Yaşanan bu katliamın ardından ünlü isimlerden tepki gecikmedi. İşte ünlülerin İsrail’e tepkileri…

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İsrail'in son 11 gündür Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, büyük bir insanlık dramına yol açtı.

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Son olarak Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine bombalı saldırısında 500 şehit var." Açıklamasını yaptı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, dünya genelinde büyük bir tepkiye yol açtı. Birçok ülke ve insan hakları örgütü, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya ve insani yardımların ulaştırılmasına izin verilmesi için çağrıda bulunuyor.

Öte yandan ünlü isimlerden de tepkiler gelmeye başladı.