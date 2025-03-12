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AA

Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durduran İsrail, 9 Mart Pazar günü de Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesme kararı aldı.

İsrail'in elektrik akımını durdurmasının yanı sıra jeneratörler için gerekli yakıtın girişini de engellemesi, yerinden edilen yaklaşık 2 milyon Gazzelinin yaşadığı insani felaketi daha da kötüleştirdi.

ENERJİ KESİNTİSİ TEMİZ İÇME SUYUNU DA SEKTEYE UĞRATTI

Ekim 2023'ten bu yana elektriklerin kesik olduğu Gazze'de ateşkesin ardından bir miktar yakıt girişine izin verilmesiyle kriz kısmen hafifletilmiş olsa da sınır kapılarının yeniden kapanmasıyla yeniden karanlık günlere dönüldü.

Enerji kesintisi kararı, temiz içme suyu krizini de beraberinde getirdi.

SU KRİZİ SALGIN HASTALIKLARA DA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentindeki merkezi deniz suyu arıtma tesisi, İsrail'in elektrik kesintisi kararının ardından devre dışı kalarak kapasitesinin büyük kısmını kaybetti.

Tesis, daha önce İsrail'den elektrik alan tek kurumken, bölgeye 'elektrik tedarikinin kesilmesiyle' faaliyeti durma noktasına geldi.

Su krizinin giderek arttığı bölgede halk içme suyu bulmakta büyük bir sıkıntı çekerken, söz konusu kriz, salgın hastalıklara da davetiye çıkarıyor.

"GÜNDE 3 BİN METREKÜP SU ARITABİLİYORUZ"

Tesiste elektriğin kesilmesi nedeniyle günlük üretimin 3 bin metreküpün altına düştüğü bilgisini veren Şetat, jeneratörlerin de yakıt eksikliği nedeniyle kısa süre içinde çalışmaz hale geleceğini aktardı.

Şetat, "Deniz suyu arıtma tesisi, günde yaklaşık 18 bin metreküp su arıtıyor ve Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine hizmet veriyordu. Şimdi ise günde yalnızca 3 bin metreküp su arıtabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"AÇ VE SUSUZ BIRAKMA SAVAŞINI SÜRDÜRÜYOR"

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da İsrail'in Gazze'ye geçişleri kapatması ve elektrik kesintisi kararıyla halkın yaşamını doğrudan tehdit ettiğini belirterek, "İsrail bu uygulamalarıyla, Filistinlilere yönelik aç ve susuz bırakma savaşını sürdürüyor." dedi.

Hamas'ın saldırılara son verilmesi yönündeki taahhüdünü yineleyen ve ateşkese bağlı kalacağını vurgulayan Kasım, uluslararası denetim altında, ateşkesin ikinci aşamasına geçmeye hazır olduklarını dile getirdi.

"HAYATIN HER BİR KATMANINI HEDEF ALIYOR"

Kasım, "Savaşın başından itibaren zaten Gazze Şeridi'nde elektrik yok. İşgal güçleri, uluslararası ve insan hakları hukukunu açık bir şekilde ihlal ederek, bölgede hayatın her bir katmanını hedef alıyor." ifadesini kullandı.

Kasım ayrıca ateşkesin ikinci aşamasına geçmek için başta Mısır, Katar ve ABD temsilcisi olmak üzere arabulucularla temasların sürdüğünü kaydetti.