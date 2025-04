Haberler



Gündem



İsrail'in Gazze'deki saldırılarında can kaybı 51 bin 305'e yükseldi

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında can kaybı 51 bin 305'e yükseldi İsrail Ordusu'nun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı sayısı, son 24 saatte 39 kişi artarak 51 bin 305'e çıktı. Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklama ile can kayıpları ve yaralanmalarla ilgili son bilgileri aktardı.