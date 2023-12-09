İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 18 bine yaklaştı Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 213 artarak 17 bin 700'e yükseldiğini ve 48 bin 780 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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Gazze'de insani dram yaşanıyor.

Bölgede 7 Ekim günü başlayan saldırılar tüm hızıyla devam ediyor.

İsrail'in ayrım gözetmeksizin sivil yerleşim yerleri, hastaneler, camiler ve kiliselere yönelik saldırılarında, çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

Ölü sayısı 17 bin 700'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 213 artarak 17 bin 700 oldu.

Bakanlık saldırılarda 48 bin 780 kişinin de yaralandığını duyurdu.

"Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer yok"

BM tarafından "siviller için güvenli bir yer yok" açıklaması yapılan Gazze Şeridi'nde insani durum gitgide kötüleşirken sivil can kayıpları da her geçen dakika artıyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saat içerisinde 213 artış göstermiş olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 274 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 97 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.