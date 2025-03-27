İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 208'e yükseldi

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İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda masum sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

24 SAATTE 25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Buna göre, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 25 ölü ve 82 yaralının getirildi.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 855 Filistinli hayatını kaybetti, 1869 Filistinli de yaralandı.

ÖLÜ SAYISI 50 BİNİ AŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin 208'e, yaralıların sayısı da 113 bin 910'a yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.