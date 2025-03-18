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AA

İsrail, Gazze'ye bomba yağdırıyor, çocuklar ölüyor...

İsrail ateşkesi bozdu ve bir kez daha Gazze'ye saldırdı.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 200'ü aştı.

İsrail ordusu geceden bu yana, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, sığındığı okullar ve sivillere ait evler dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde hedef alıyor.

YARALANANLAR HASTANELERE ULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 200'den fazla Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan çok sayıda kişinin Gazze'deki hastanelere ulaştırıldığı belirtilmişti.

ÖLENLERİN ÇOĞU ÇOCUK

Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan edinilen bilgilere göre ise, saldırılarda en az 230 kişi hayatını kaybetti.

Ölenlerin arasında çok sayıda çocuğun da bulunduğu açıklanırken, yüzlerce kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı.

"KURTARMA EKİPLERİ SIKINTI ÇEKİYOR"

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da İsrail bombardımanı nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelere ulaşmakta ciddi sıkıntı çektiği kaydedilmişti.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edilmişti.

Ateşkesi bozan İsrail'in Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceği aktarılmıştı.