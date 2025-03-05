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AA

Ekim 2023'ten bu yana süren acımasız İsrail savaşında çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 48 bin 400 Filistinli öldürüldü ve 111 binden fazla kişi yaralandı.

Bölgeyi harabeye çeviren saldırı, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren bir ateşkes ve esir değişim anlaşması uyarınca durduruldu.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Ateşkese rağmen Gazze yerel yetkilileri, İsrail ordusu tarafından neredeyse her gün ihlaller bildirdi.

Geçtiğimiz kasım ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için Gazze'deki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkardı.

TARİHİ YAPILAR HARAP EDİLDİ

İsrail ayrıca, bölgeye yönelik savaşı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda bir soykırım davasıyla karşı karşıya.

Gerçekleştirilen askeri saldırı, 13. yüzyıldan kalma Paşa Sarayı ve Aziz Porphyrius Kilisesi de dahil olmak üzere çok sayıda tarihi ve arkeolojik alana ciddi zarar verdi.

CİDDİ HASARLAR VERİLDİ

Gazze'nin Eski Şehir bölgesinde bulunan hem saray hem de kilise önemli hasar gördü ve yıkım duvarlarını, avlularını ve bahçelerini etkiledi.

Antika eserler müzesi olan Paşa Sarayı, Napolyon'un bölgedeki 1799 askeri harekâtı sırasında geçici ikametgahı olarak tarihi öneme sahiptir.

"KÜLTÜREL SOYKIRIM"

İsrail'in kara harekâtı sırasında müzeden birkaç nadir eserin yağmalandığı bildirildi.

Okulların, hastanelerin ve evlerin yaygın bir şekilde tahrip edilmesine ek olarak, kültürel simgelere verilen zarar, Gazze'nin mirası ve yerel halk üzerindeki uzun vadeli etki konusunda endişelere yol açtı.

Kapsamlı hasar, İsrail'in tarihi ve kültürel öneme sahip yerleri hedef alarak 'kültürel soykırım' yaptığı suçlamalarına sebep oldu.