İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 11'inci gün bilançosu! Çok sayıda yapı zarar gördü Hamas güçlerinin operasyonuna karşılık olarak harekete geçen İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. Bu saldırılarda Gazze'de bulunan çok sayıda konut, hastane, okul ve cami yerle bir oldu.

AA & Ensonhaber Dünya, İsrail-Filistin arasında başlayan savaşa odaklanmış durumda.. Hamas'ın saldırılarına karşılık veren İsrail, hedef gözetmeksizin orantısız bir güç uyguluyor. İsrail ordusu, ablukaya aldığı Gazze'yi gece gündüz bombalıyor. İsrail'in saldırıları sonucu harabeye dönen ve dünyanın 'açık hava hapishanesi' olarak anılan Gazze'ye yönelik ağır saldırılar, binlerce sivilin ölümüne yol açtı. Can kaybı 3 bine dayandı Son açıklanan rakamlara göre; Gazze'de saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bine, yaralıların sayısı 12 bin 500'e yükseldi. Savaşın bilançosu Gazze'ye yönelik saldırılarından BM ve uluslararası kuruluşların uyarılarına aldırmayan İsrail, Gazze'de çok sayıda noktayı hedef aldı. Gazze'de zarar gören yapılar Buna göre, hedef alınan ve zarar gören alanlar şöyle sıralandı: - Yaklaşık 14 bin 300 konut yıkıldı veya oturulamaz geldi. - 6'sı hastane, 24 sağlık tesisi hasar gördü. - 3 hastane tahliye edildi. - 164 eğitim tesisi hasar aldı. - 11 cami yıkıldı. - 7 cami ve kilise hasar aldı. - 11 su tesisi hasar aldı. - 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. - 400 bin Filistinli UNRWA okulları ve binalarına sığındı. İsrail'in kara harekatına hazırlığı Öte yandan tanklarını ve askerlerini Gazze sınırına yığan Tel Aviv yönetiminin tavrı nedeniyle, Gazze'deki mevcut tablonun, olası bir kara harekatı neticesinde daha da ağırlaşacağına dikkat çekiliyor. Uluslararası toplumun, saldırılarını durdurması konusunda İsrail'e yönelik baskıları artıyor.