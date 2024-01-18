Gazze'de acı bilanço: Can kaybı 24 bin 620 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik süren saldırıların şiddeti her geçen gün artarken İsrail ordusunun saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 172 artarak 24 bin 620'ye ulaştı.

AA

Gazze'ye yönelik saldırılar devam ediyor...

İsrail ordusu, uluslararası uyarılara rağmen insanlık ve savaş suçu işlemeyi sürdürüyor.

Hedef gözetmeksizin saldırılarını sürdüren İsrail durmak bilmezken Gazze halkı direniyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı devam eden savaşa yönelik yazılı açıklamalarda bulundu.

Can kaybı 24 bin 620

Son yapılan açıklamaya göre, savaşta hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 172 artarak 24 bin 620'ye yükseldi.

Yaralıların sayısının 61 bin 830 olduğu öğrenildi.

Savaşta hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğu açıklandı.

Yaralılar enkaz altında

Son olarak yapılan açıklamada çok sayıda yaralı hala enkaz altında ve yollarda olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı aktarıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)