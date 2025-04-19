İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarında en az 45 kişi hayatını kaybetti

DHA

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yan sürdürdüğü saldırılarında, masum Filistinlileri hedef almaya devam ediyor.

İsrail ordusu dün, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrinde bulunan ev ve çadırlara saldırı düzenledi.

Bu saldırıları sonucunda yaşamını yitirenler ve çok sayıda yaralananlar oldu.

BİR EV VE BERBER DÜKKANINI HEDEF ALDI

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Han Yunus kentinde bir aileye ait konutu hedef alan İsrail hava saldırısında 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, bir berber dükkanına düzenlenen hava saldırısında ise aralarında iki çocuk ve bir kadının da bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Basal, "Han Yunus'ta düzenlenen diğer saldırılarda sekiz kişi daha hayatını kaybederken, Refah kentinin güneyinde ise iki kişi öldü" dedi.

SALDIRILARDA BİRÇOK KİŞİ HAYATINI KAYEBTTİ

Kuzeyde ise Tel el-Zatar bölgesinde bir konuta düzenlenen saldırıda en az 13 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını belirten Basal, Gazze'de yerinden edilenlerin barındığı iki çadıra düzenlenen hava saldırısında da 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

OPERASYONLAR DURABİLİR UYARISI

Açıklamada ayrıca, İsrail'in yardım ve yakıt girişine yönelik devam eden kısıtlamalarının yol açtığı yakıt sıkıntısı nedeniyle acil durum operasyonlarının önümüzdeki günlerde durma noktasına gelebileceği uyarısında bulunuldu.