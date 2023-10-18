İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı: Peş peşe tepkiler geldi İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 11. gününde devam ederken İsrail güçleri, Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı. Liderler ve uluslararası örgütlerden art arda açıklamalar ve tepkiler geldi.

AA

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin el-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Alçak saldırı sonrası dünya tek yürek oldu.

Dünya liderlerinden, saldırı sonrası art arda açıklamalar ve tepkiler geldi.

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler, "Okullar, hastaneler hedef değildir. Siviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırılara son verilmeli." ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yaptı ve saldırıyı kınadı.

UNICEF, "Gazze'deki hastane saldırısını şiddetle kınıyoruz, çocuklar da dahil tüm siviller korunmalı." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü de Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı.

"Orada yaşayan insanlar için dramatik bir durum"

AB Konseyi Başkanı Michel, sivil altyapıya saldırının uluslararası hukuka uygun olmadığına vurgu yaparak, "Çok fazla ölü var. Bu, orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor." dedi.

AB liderlerinin İsrail'in kendini uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk çerçevesinde savunma hakkını teyit ettiğini belirten Michel, AB'nin iki devletli çözüme bağlılığını, Filistin yönetimini desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, saldırıda ölenler için başsağlığı diledi.

Dünya Sağlık Örgütü

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze'de durum kontrolden çıkıyor ve tıbbi yardımları ulaştırmak için beklenilen her saniye kayıplar veriyoruz." ifadesini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün Gazze için bölgeye gönderdiği tıbbi malzemelerin 4 gündür sınırda beklediğini aktardı.

Ghebreyesus, hayat kurtarıcı sağlık malzemelerini Gazze'ye ulaştırmaya başlamak için acil erişime ihtiyaç olduğuna işaret ederek taraflar arasındaki şiddetin durması gerektiğini kaydetti.

"Saldırı kapsamlı bir şekilde soruşturulmalı"

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmek üzere Mısır'da bulunan Alman Başbakan Scholz, Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olayın kapsamlı şekilde soruşturulması şarttır." ifadesini kullandı.

Şansölye Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamanın görüntülerinin kendisini dehşete düşürdüğünü de vurgulayarak "Masum siviller yaralandı ve öldürüldü. Düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerin aileleriyle." ifadesine yer verdi.

"Korkunç, yıkıcı ve kabul edilemez"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Gazze'den gelen haberler korkunç, yıkıcı ve kabul edilemez, hastaneye saldırmak yasa dışıdır." ifadesini kullandı.

Rusya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'nin merkezindeki El-Ahli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan saldırıyı "korkunç bir olay, bir felaket" olarak nitelendirdi.

Putin, "Hastaneye yapılan saldırı korkunç bir olay, yüzlerce ölü, yüzlerce yaralı var. Bu elbette bir felaket." dedi.

İtalya

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne dün düzenlediği ve en az 500 Filistinlinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrasında "X" platformundan paylaşımda bulundu.

Başbakan Meloni, "Gazze'deki el-Ehli Hastanesi'nde yaşananlar beni derinden üzdü. İtalya, hayatını kaybedenler için derin taziyelerini ifade ediyor ve ailelere, yaralılara yakınlığını belirtiyor. Olayların dinamiklerinin kesin olarak teyit edilmesini beklerken, sivil halkın korunması, acil insani sorunların çözülmesi ve bu krize hızlı bir çözüm sağlanması taahhüdümüzü bir kez daha yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hindistan

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin "Sorumlulardan hesap sorulmalı." ifadesini kullandı.

Modi, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde meydana gelen trajik can kayıpları karşısında derin bir şok yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır, Ürdün ve Lübnan'dan tepkiler

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Gazze'de şu an yaşanan, sivilleri Mısır'a göçe sürükleme girişimidir. Filistinlilerin topraklarından sürülmesini reddediyoruz." dedi.

Ülkesinin Filistin davasının askeri yöntemlerle tasfiye edilmesini reddettiğini kaydeden Sisi, "Gazze Şeridi'ndeki mevcut gerilimi kontrol altına aldıktan sonra barış sürecini yeniden başlatmak için yoğun şekilde çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısına tepki gösterildi.

Saldırının sert bir şekilde kınandığı açıklamada, Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanması ve savaşın derhal sona ermesi talep edildi.

Lübnan

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, uluslararası vicdanın zulüm ve hakikat karşısında sessiz kaldığını belirterek, bunun ne zamana kadar süreceğini sordu.

İran

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in hastane saldırısını "vahşi bir savaş suçu" ve "soykırım" olarak nitelendirdi.

Kenani, İsrail'in uluslararası hukukun ilke ve kurallarına en ufak bir bağlılığının olmadığını bir kez daha dünyaya ilan ettiğini belirtti.

İran'ın saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını aktaran Kenani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumdan, Gazze'de işlenen savaş suçunun boyutlarının hızla araştırılması ve olayın sorumlusu İsrailli yetkililerin yargılanması konusunda, sorumluluğunu yerine getirmesini beklediklerini vurguladı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail'in Gazze'de bir hastaneye düzenlediği saldırının ardından Gazze'deki durumun umutsuz olduğunu belirterek insani felaketin önlenmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği ve en az 500 Filistinlinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrasında konuşan Papa Franciscus, "Bugün de düşüncelerimiz Filistin ve İsrail'e gidiyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Gazze'deki durum umutsuz. Lütfen insani felaketi önlemek için mümkün olan her şeyi yapın." dedi.

Kırgızistan

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen Filistinli sivillerin çok sayıda ölümüyle sonuçlanan saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve bu uluslararası insani hukuk ihlaline ilişkin kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Bu bir katliam"

Pakistan’da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, İsrail'in, Gazze’de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı "katliam" olarak nitelendirerek en güçlü şekilde kınadı.

İsrail'in savaş suçları sebebiyle sorumlu tutulması gerektiğini kaydeden Kakar, ayrım gözetmeden hedef almanın sona ermesini istediklerini belirtti.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel, "Hiçbir şey hastaneye saldırmayı haklı gösteremez. Hiçbir şey sivilleri hedef almayı haklı gösteremez." dedi.

Ülkesinin, Gazze'de çok sayıda Filistinli sivilin hayatını kaybettiği hastane saldırısını kınadığını belirten Macron, düşüncelerinin saldırıda yaşamını yitirenlerle olduğunu kaydetti.

Macron, saldırıyla ilgili tüm gerçeğin ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, Gazze Şeridi'ne insani yardım erişiminin derhal sağlanması çağrısında bulundu.

Malezya ve Endonezya

Malezya ve Endonezya, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde 500'den fazla Filistinlinin ölümüne neden olan el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını kınadı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıyı "delice ve insanlık dışı bir eylem" olarak nitelendirdi ve İsrail'i kınadı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da söz konusu saldırı kınanarak İsrail'in "uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal ettiği" vurgulandı.

Taliban

Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, İsrail'in, Gazze’de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı "insanlık suçu" olarak nitelendirerek en güçlü şekilde kınadı.

Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kahhar Belh, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve insan hakları savunucularına seslenen Belhi, "Saldırıyı sadece kınamakla yetinmeyin, saldırıların önlenmesi lazım." ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)