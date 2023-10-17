İsrail'in hastane saldırısına dünyadan tepkiler İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesine saldırısında en az 850 kişi hayatını kaybetti... İsrail'in gerçekleştirdiği bu saldırıya Türkiye başta olmak üzere Mısır, Suudi Arabistan, Libya, İran, Ürdün, Kanada, Katar, Pakistan, Lübnan, DSÖ, UNUCEF, AB ve BM'den kınama geldi.

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İsrail ve Filistin arasında yaşanılan çatışmalarda Orta Doğu adeta kan gölüne döndü..

İsrail'in Hamas'ın saldırılarını bahane ederek Gazze'ye yönelik başlattığı operasyonda sivil kayıplar giderek artıyor.

Son olarak Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesine saldıran İsrail, katliam yaptı.

Saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın en az 850 kişinin hayatını kaybetti.

İsrail'i dünya kınıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere dünya liderlerinden İsrail'e sert tepkiler geldi.

Mısır, Suudi Arabistan, Libya, İran, Ürdün, Kanada, Katar, Pakistan, Lübnan, DSÖ, UNUCEF, AB ve BM; İsrail'i kınayan mesajlar yayınladı.

İsrail, dünya genelinde protesto ediliyor..

"Savaş suçu", "Uluslararası hukukun açık ihlalidir"

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "iğrenç katliam" ve "savaş suçu" olarak niteleyerek kınadı.

Cezayir, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısının "kasıtlı" olduğunu belirterek kınadı.

Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada "İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması uluslararası hukukun açık ihlalidir" denildi.

BM şiddetle kınadı: İnsanlık dışı

BM, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, siviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, "Yüzlerce insan öldürüldü. Gazze zor durumda. Sağlık, su ve hijyen sistemleri çöküyor. İnsanların onurları ellerinden alınıyor." dedi.

Pakistan, İsrail'i şiddetle kınayarak, sivillerin bulunduğu bir hastaneye saldırmanın "insanlık dışı ve savunulamaz olduğunu" bildirdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı, "El-Ehli Baptist Hastanesini hedef almak ‘acımasız bir suçtur’ ve tüm sınırları aşan bu suçu kınıyoruz" dedi.

Acil ateşkes çağrısı

UNICEF, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, acil ateşkes çağrısında bulundu.

Katar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasını kınayarak, saldırıyı "vahşice bir katliam ve uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirdi.

Ürdün: Savaşın derhal sona ermesini istiyoruz

Ürdün'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısını şiddetle kınıyor, Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanmasını ve savaşın derhal sona ermesini istiyoruz

Mısır: İsrail toplu cezalandırma politikalarına derhal son vermeli

AB Konseyi Başkanı Michel, "Çok fazla ölü var. Orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Mısır, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını şiddetle kınadığı İsrail'i, "toplu cezalandırma politikalarına" derhal son vermeye çağırdı.

Kanada Başbakanı Trudeau ise “Savaşlarla ilgili kurallar vardır ve hastaneyi vurmak kabul edilemez” dedi.