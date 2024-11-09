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İsrail'in İdlib ve Halep'e hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in İdlib ve Halep'e hava saldırısı düzenlediği iddia edildi Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki Halep ve İdlib ilindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği iddia edildi.