İsrail-Filistin çatışmasında silahların susması için yoğun diplomasi çabasını sürdüren Türkiye, bir yandan da İsrail'le ilgili bazı kısıtlamalara da gidiyor.
Ticaret Bakanlığı'nın Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanana kadar 54 üründe ihracat kısıtlaması olacağı bildirmesinin ardından, sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı..
Bunlardan bir tanesi "Türkiye'nin İsrail'e jet yakıtı sattığı" iddiasıydı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bir sosyal medya yalanını daha ifşa etti.
İddia yalanlandı
DMM'den yapılan açıklamada iddianın doğru olmadığı vurgulanarak, satılan yakıtın Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail’e ait sivil uçaklar için olduğu belirtildi.
"Yakıt alınan uçakların tamamı yolcu uçağıdır"
Yakıt alan uçakların tamamının yolcu uçağı olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiası doğru değildir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.
Bahse konu yakıt, İsrail'e gönderilen bir yakıt değil, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail’e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtıdır. Yakıt alan uçakların tamamı yolcu uçağıdır.
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