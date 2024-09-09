İsrail'in katlettiği Ayşenur Eygi'nin cenazesi Türkiye'ye getirilecek Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda başından vurularak öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin uçakla Türkiye'ye getirilmesinin ardından Aydın Didim'de defnedilmesinin öngörüldüğü duyurdu.

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DHA

Filistin topraklarını işgal eden İsrail'e karşı düzenlenen protestolara katılan Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, protesto sırasında İsrail askerleri tarafından başından vurularak katledildi.

Eygi'nin ölümü, ailesini ve Türk milletini yasa boğdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi Ailesi'ni arayarak taziyelerini iletti.

SON DURUMA DAİR AÇIKLAMA YAPILDI

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Türkiye'ye getirilmesi için başlatılan çalışmalar sürerken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, son duruma ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Söz konusu yazılı açıklamada, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

"UÇAKLA DOĞRUDAN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Keçeli, kara yoluyla Filistin'den Ürdün'e geçişlerin İsrail tarafından pazar günü itibarıyla kapatıldığını belirterek, "Bu çerçevede; vatandaşımızın ailesinin talebi üzerine, cenazenin naklinin gecikmemesi amacıyla, naaşın uçakla doğrudan Türkiye'ye getirilmesi seçeneği üzerinde çalışıyoruz.

İşlemlerin en kısa sürede tamamlanması için Kudüs Başkonsolosluğumuz yerel makamlarla temas halinde süreci takip ediyor.

"AYDIN'A DEFNEDİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR"

Vatandaşımızın aile fertlerinin ülkemize gelmesi için Los Angeles Başkonsolosluğumuz gerekli koordinasyonu sağladı.

Cenazenin, merhumenin ailesinin talebi üzerine, Aydın'ın Didim ilçesinde defnedilmesi öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)