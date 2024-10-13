İsrail'in Lübnan planı: Sınırın yaklaşık 60 kilometre derinliğindeki Lübnanlıları yerinden etmek istiyor

AA

İsrail ordusu, Gazze'de ve Lübnan'da masum sivilleri hedef almaya devam ediyor...

Bu kapsamda, ordu, İsrail-Lübnan sınırının yaklaşık 60 kilometre derinliğindeki Lübnanlıları, Evveli Nehri'nin kuzeyine gitmeleri için zorlayarak yerinden etmeye çalışıyor.

"GÜVENLİĞİNİZ İÇİN EVLERİNİZİ DEHAL BOŞALTMALISINIZ"

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırı düzenlenecek 21 bölge ismi duyurarak, "Güvenliğiniz için evlerinizi derhal boşaltmalı ve Evveli Nehri'nin kuzeyine gitmelisiniz." dedi.

Adraee saldırıların düzenleneceği bölgeleri Merkaba, Rub Selasin, Tallusa, Et-Taybe, Kantara, Deyr Saryan, Furun, El-Kusayr, Haris, Tebnin, Kefra, Deyr Nattar, Reşaknaniye, Sıddıkin, Ramadiye, Kana, Hanaviye, Ayteyt, Meysat, Humeyri ve Bestita şeklinde sıraladı.

TEHDİTTE BULUNDU

Ayrıca, Hizbullah'ın askeri hedeflerine yönelik saldırılar düzenleneceğini ifade eden Adraee, paylaşımında "Güneye seyahat etmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınız için risk oluşturabilir." tehdidine de yer verdi.

İsrail ordusu daha önce de Lübnan'ın güneyindeki 24 belde sakinleri için Evveli Nehri'nin kuzeyine gitmeleri uyarısında bulunmuştu.

2255 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, saldırılarda 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 255 kişi öldü, 10 bin 524 kişi yaralandı.

100 BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürülürken, Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor.

İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı sebebiyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini duyurdu.