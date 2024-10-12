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İsrail’in Lübnan saldırılarında 7 kişi daha hayatını kaybetti

İsrail’in Lübnan saldırılarında 7 kişi daha hayatını kaybetti Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarında en az 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını duyuruldu.