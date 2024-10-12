İsrail’in Lübnan saldırılarında 7 kişi daha hayatını kaybetti
AA

İsrail, sivilleri hedef amaya devam ediyor.

Lübnan’a yönelik saldırılar sürerken, Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yaşanan son can kayıplarına ilişkin açıklama geldi.

7 CAN KAYBI DAHA

Lübnan’ın güneyindeki Sayda kenti yakınlarında bulunan Bişerri kasabasına yönelik hava saldırısında en az 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sayda kentinin güneyindeki Ensariyeh kasabasına yönelik ayrı bir saldırıda da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yine Sayda'nın güneyinde yer alan Ghaziyeh kasabasında ise 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Yusuf Balıkçı
Editor