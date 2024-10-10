İsrail'in Lübnan'a düzenlediği son saldırıda ölü sayısı arttı

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürerken son saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı da 10'a yükseldi.
KİMLİK TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Lübnan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Wardaniyeh kasabasına düzenlenen İsrail saldırısında 5 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.
12 kişinin yaralandığı açıklanırken, saldırı sonrasında etrafa saçılan "ceset parçaları" üzerinde kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Gelişmelerle birlikte İsrail’in Lübnan’a yönelik son saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselmiş oldu.
5 YARDIM GÖREVLİSİ DE HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Günün erken saatlerinde Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin ülkenin güneyine düzenlediği bir saldırıda yardım çalışanlarını hedef aldığı belirtilmişti. Derdghaiya köyündeki sivil savunma merkezine yönelik saldırıda acil durum çağrılarını almakla görevli 5 personelin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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