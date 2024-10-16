İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 367'ye yükseldi

AA

İsrail güçleri, Lübnan'daki bombardımanını sürdürüyor...

Saldırılar ülkenin güneyinde yoğunlaşsa da kuzeyindeki bölgelerde İsrail'in hedefinde yer alıyor.

SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ VERİLDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

CAN KAYBI 2 BİN 367'YE YÜKSELDİ

İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 17 kişinin öldüğü ve 182 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 350'ye, yaralananların sayısının da 10 bin 906'ya yükseldiği kaydedildi.

BİNLERCE KİŞİ GÖÇ ETTİ

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 456 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.