İsrail'in Lübnan'a yönelik siber saldırısı sonrası Selçuk Bayraktar'ın o sözleri hatırlandı İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazlarını patlatarak saldırması sonrası Selçuk Bayraktar'ın günler öncesinde, 'Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar. Kendi bağımsız küresel konumlama sistemimizin olması, egemenliğimiz açısından çok önemli ve stratejik' sözleri akıllara geldi.

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Haber Merkezi

7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında masumlara zulmeden İsrail, saldırılarını yeni bir boyuta taşıdı.

İsrail, Hizbullah'ı alışılagelmişin dışında bir yöntemle hedef aldı.

Kısa mesaj almada kullanılan Çağrı cihazları kullanıcıların üzerindeyken peş peşe patladı.

GÜNLER ÖNCE UYARDI

Binlerce kişi yaralanırken, hayatını kaybedenler oldu.

İsrail'in gerçekleştirdiği saldırı siber savaşı yeni bir boyuta taşırken Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklama gündeme geldi.

KÜRESEL KONUMLAMA SİSTEMİNİN ÖNEMİ

14 Eylül'deki TEKNOFEST Roket Yarışması'nda TRT Haber mikrofonuna konuşan Bayraktar, kendi bağımsız küresel konumlama sistemimizin olmasının ülkemiz açısından önemini ve saatlerin, telefonların içerisine kadar girilebildiğini belirtmişti.

"SAATLERİN, TELEFONLARIN İÇİNE KADAR GİRİYORLAR"

Bayraktar konuyla ilgili açıklamasında, "Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar. Kendi bağımsız küresel konumlama sistemimizin olması, egemenliğimiz açısından çok önemli ve stratejik. Bunu inşa edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

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