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İsrail'in, Lübnan'da Sur'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 23'e yükseldi

İsrail'in, Lübnan'da Sur'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 23'e yükseldi Lübnan'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail tarafından 5 bölgeye düzenlenen saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi de yaralandı.