İsrail'in Lübnan'daki siber saldırısında oklar gizemli CEO'ya çevrildi İsrail’in Lübnan’da çağrı cihazlarını ve telsizleri patlatarak yaptığı kanlı eylemin arkasındaki isimlerden birinin 2 yıl önce Macaristan’da kurulan firmanın CEO’su Cristiana Barsony Arcidiacono olduğu üzerinde duruluyor. Şirketin internet sitesine erişim sağlanamazken gizemli kurucunun hakkında çok az şey biliniyor.

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Haber Merkezi

7 Ekim'den bu yana Gazzeli masumlara zulmeden İsrail, geçtiğimiz günlerde Lübnan'ı karıştırdı.

Hizbullah mensuplarının kullandığı telsiz ve çağrı cihazlarını siber saldırı sonucu patlatan İsrail, Beyrut ve diğer bölgelerde birçok insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Ülkenin dört bir yanındaki hastaneler dolarken 37 kişi hayatını kaybetti.

Patlatılan cihazlarla yapılan saldırıya yönelik çeşitli iddialar ortaya atılırken, o cihazlardan birinin Gold Apollo olduğu belirlendi.

Patlamanın ardından gözler Gold Apollo şirketine çevrilirken, Tayvan merkezli firma yaptığı açıklamayla infilak ettirilen çağrı cihazlarını kendisinin üretmediğini duyurdu.

SİBER SALDIRI SONRASI TAYVANLI FİRMA 'BAC'I İŞARET ETTİ

Firma ayrıca marka lisansı verdikleri Macaristanlı "BAC" isimli firmayı işaret etti.

Gold Apollo Yöneticisi Hsu Ching Kuang, patlatılan cihazların Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan "BAC Consulting Ltd" isimli şirket tarafından üretildiğini ve bu firmayla 3 yıl önce yetkilendirme sözleşmesi imzaladıklarını ifade etti.

Tayvan merkezli firmanın saldırıyla ilgili ifadeleri sonrası "BAC Consulting KFT" firması mercek altına alındı.

Firmanın bulunduğu yerin üst katında yaşayan bir şahıs yaptığı açıklamada, alt katlarında bulunan ofiste birden fazla firmanın bulunduğunu ve bugüne kadar yalnız bir kadın çalışanı gördüklerini söyledi.

MACAR FİRMAYLA İLGİLİ ŞÜPHELER GİTTİKÇE ARTTI

Macar vatandaş, burada çalışan kadının gelen postalarla ilgilendiğini, herhangi bir üretim ya da faaliyet yapıldığına rastlamadığını ifade etti.

Bu arada Macar Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu firmanın Macaristan’da herhangi bir üretimi ya da tesisinin bulunmadığını, bir aracı firma olduğunu kaydetti.

Macar firmayla ilgili soru işaretlerinin peş peşe oluşmaya başlamasının ardından ise New York Times gazetesinde yapılan haber dikkat çekti.

MOSSAD 3 PARAVAN ŞİRKET KURDU: BİRİSİ DE MACARİSTAN'DA

Dünyaca ünlü gazetenin 12 eski ve mevcut istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberinde, İsrail’in kanlı saldırıyı, kendisinin ürettiği çağrı cihazları ile gerçekleştirdiği iddia edildi.

Yine habere göre İsrail, Hizbullah lideri Hasan Nasrullah’ın akıllı telefonlarla ilgili uyarılarının ardından düşük teknolojili cihazlara geçme politikasını fark eden Mossad'ın bunu fırsata çevirdiği yazıldı.

Buna göre Mossad yaptıkları plan dahilinde Macaristan, Norveç ve Bulgaristan’da üç paravan şirket kurdu.

HİZBULLAH'I TUZAĞA DÜŞÜRDÜ

Bu şirketlerden birinin Macaristan'da kurulan ve cihazları tedarik eden BAC şirketi olduğu üzerinde duruldu.

Hal böyle olunca şirketin kurucusu Cristiana Barsony Arcidiacono, şüpheleri üzerinde toplamaya başladı.

Komşusunun anlattıkları dışında sırra kadem basan Cristiana Barsony Arcidiacono'nun Hizbullah'ı tuzağa düşürdüğü öne sürüldü.

ŞİRKET 2 YIL ÖNCE KURULDU

Yine CEO Cristiana Barsony Arcidiacono’nun komşuları, kadının annesiyle birlikte yaşadığını, evlerinde ise bir dış güvenlik kapısı olduğunu belirtti.

Şirketin 2 yıl önce kurulduğu da ortaya çıkarken yüksek gelir beyan ettiği bilgisine de ulaşıldı.

Ayrıca şirketin dünden beri internet sitesine erişim sağlanamadığı görüldü.