İsrail'in Meclis Başkanı Kürt asıllı Mickey Levy oldu

İsrail'de 120 milletvekilinden 67'sinin desteğini alan Cizreli Levy, yeni Meclis Başkanı olarak seçildi.

İsrail'de merakla beklenen güvenoyu yoklaması dün sona erdi.

İsrail Parlamentosu'nda yapılan oylamada, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.

Yoklama sonucunda muhalefet partilerinin oluşturduğu koalisyonun Meclis'ten güvenoyu almasıyla birlikte 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi resmen sona erdi.

CİZRELİ LEVY MECLİS BAŞKANI

Başbakanlık koltuğunu kaybeden Netanyahu'nun ekibi, Meclis Başkanlığı'nı da kaybetti.

Netanyahu karşıtı partilerin desteklediği Cizreli Mickey Levy, yeni Meclis Başkanı oldu.

Yapılan oylamada 120 milletvekilinden 67'sinin desteğini alan Levy, yeni Meclis Başkanı olarak seçildi, Margi ise 52 oyda kaldı.

Levy'den önce Meclis Başkanlığın,ı Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Yariv Levin yürütüyordu.

"ESKİDEN HEP KÜRTÇE KONUŞURDUK"

Levy, 2015 yılında verdiği bir röportajda, “Kürt’üm ve Kürt olmaktan gurur duyuyorum. Annem ve babam Kürt. Cizreli atalarım. Eskiden evde hep Kürtçe konuşurduk.” demişti.

Evli ve 4 çocuk babası olan Mickey Levy, 1951 yılında ailesinin göç ettiği Kudüs’te dünyaya geldi.