İsrail'in paylaştığı saldırı görüntülerinin bazıları yıllar öncesine ait çıktı İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı hava saldırısına ilişkin görüntüler İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi hesabından paylaşıldı. Ancak görüntülerin bir kısmının 7 yıl öncesinden ve Rusya'ya ait olduğu belirlendi.

ensonhaber.com

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybederken dün gece ortalık yine karıştı.

İran dün ise İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlattı.

İsrail Savunma Kuvvetleri paylaştı: Son saatlerdeki gerçeğimiz

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıkladı.

İki taraftan peş peşe gelen açıklamalar gece boyunca devam ederken İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi hesabından yapılan bir paylaşım dikkat çekti.

"İsraillilerin son saatlerdeki gerçeği" notuyla yapılan paylaşımda İran'ın İsrail'e saldırmasıyla ilgili görüntülere yer verildi.

Görüntülerin bir kısmı yalan çıktı: 7 yıl öncesinden ve Rusya'ya ait

Ancak görüntülerin bir kısmının herhangi bir şekilde İran ile ilgisinin olmadığı kısa sürede ortaya çıktı.

Buna göre görüntülerin 7 yıl önce Rusya'yla alakalı olduğu belirlendi.

İşte o görüntü...