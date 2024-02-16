Gazze bombardıman altında...
7 Ekim'den bu yana tüm şiddetiyle devam eden savaşta, can kaybı her geçen gün artıyor.
Tüm ateşkes çağrılarına rağmen havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, kadınları ve çocukları hedef alıyor.
İsrail savaş suçu işliyor
Savunmasız olan sivil halk bölgede büyük bir tedirginlikle yaşam mücadelesi verirken İsrail durdurak bilmiyor.
Okullara, camilere, hastanelere kurşun yağdıran İsrail, bir kez daha savaş suçu işledi.
Çocuk hastanesi vuruldu
130 günü aşkın süredir aralıksız devam eden saldırıda, bu kez Al-Nasr Çocuk Hastanesi hedef oldu.
Askeri baskının ardından Al-Nasr Çocuk Hastanesi zorla boşaltıldı.
Hastanede can kayıpları da artmaya başladı. Solunum cihazına bağlı olması gereken prematüre bebeklerin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Bebek ve çocukların bedenleri çürüdü
Hastaneden tahliye edilemeyen bu bebeklerin, ölüm riski nedeniyle cansız bedenlerinin çürümeye başladığı tespit edildi.
Bebek ve çocukların çürümüş bedenleri, İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından görüntülendi.
İşte hastaneden kareler...Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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