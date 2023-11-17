İsrail'in saldırıları altında Mescid-i Aksa'da 6. cuma namazı! Sokaklar boş kaldı İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar devam ediyor. Bu hafta da İsrail'in engellemesi nedeniyle sadece 4 bine yakın kişi namaz kılabildi.

AA & Ensonhaber

Bugün savaşın gölgesinde 6'ncı cuma...

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında insanlık dramına yol açan görüntüler ortaya çıkıyor.

Savunmasız olan halk sık sık hedef alınırken, bir diğer hedef ise kutsal mekan Mescid-i Aksa.

Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi.

Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle yoğun güvenlik önlemleri alan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.

İsrail güçleri, Eski Şehir içinde ve kapılarında Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinli gençleri tartakladı.

Filistinliler cuma namazını Mescid-i Aksa çevresinde kıldı

Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını Mescid-i Aksa çevresinde kıldı.

Yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'yı karşıdan gören Ra's el-Amud Mahallesi'ndeki camide ve caminin çevresindeki kaldırımlarda saf tuttu.

İsrail polisi TOMA'dan pis kokululu sularla müdahale etti

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa yakınında yer alan Vadi el-Cevz Mahallesi'ndeki Filistinli gençlere göz yaşartıcı gazın yanı sıra TOMA'dan sıkılan pis kokulu sularla müdahale etti.

TOMA'dan sıkılan pis su, Mescid-i Aksa çevresindeki sokaklarda kalıcı kötü koku oluşturdu.

150 bin kişinin saf tuttuğu Mescid-i Aksa'da bu hafta sadece 4 bin kişi namaz kılabildi

Cuma günleri genelde 100 ila 150 bin kişinin saf tuttuğu Mescid-i Aksa'da, 7 Ekim'den bu yana geçen 5 haftada olduğu gibi bu hafta da İsrail'in engellemesi nedeniyle sadece 4 bine yakın kişi namaz kılabildi.