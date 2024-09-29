İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de can kaybı 41 bin 595'e yükseldi İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 595'e yükseldi.

AA

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazzeli Müslümanlara soykırım uygulamaya devam ediyor.

Aylardır devam eden saldırılarda binlerce masum sivil hayatını kaybetti.

SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ VERİLDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 359 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 9 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 41 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

CAN KAYBI 41 BİN 595'E YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 41 bin 595'e, yaralı sayısı da 96 bin 251'e çıktı.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)