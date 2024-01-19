İsrail'in saldırıları sürüyor! Gazze'de can kaybı 25 bine dayandı Gece-gündüz demeden bombaların yağdığı Gazze'de son 24 saatte 142 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki can kaybında bilanço giderek ağırlaşmaya başladı.

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Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana savaş devam ediyor.

İsrail ordusu sivilleri, hedef alarak bölgede adeta bir soykırıma neden oluyor.

Saldırılar tüm şiddetiyle devam ederken bölgedeki can kaybında bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Can kaybı 24 bin 762 oldu

Son duruma ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 142 artarak 24 bin 762'ye, yaralı sayısı da 62 bin 108'e yükseldi."

Filistinliler aylardır ilaçlarını alamıyor

İsrail'in hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaklaşık 10 bin kanser hastasının ilaçsız kaldığı belirtiliyor.

Gazze Şeridi'nde yerinden edilen kronik hastalığı olan Filistinliler, İsrail'in 105 gündür devam ettirdiği saldırıları, gerekli miktarda tıbbi malzeme girişini engelleyerek ilaç kıtlığına neden olması yüzünden aylardır tedavilerini sürdüremiyor.

Yaklaşık 10 yıl önce depresyon tanısı konulan Rıda Avad, ilaç eksikliği sebebiyle 2 aydır ilaç alamıyor.

İsrail saldırılarıyla iki kez yerinden edilen ve Gazze’nin güneyindeki Refah kentine gelen Avad, ilaç ve tedaviye erişememe sıkıntısıyla, kronik hastalığı ve komplikasyonlarına rağmen hayata tutunmaya çalışıyor.