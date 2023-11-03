İsrail'in saldırılarında 28. gün! 3 bin 826 çocuk hayatını kaybetti İsrail'in Gazze'ye yönelik 28 gündür aralıksız süren saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 9 bin 227'ye yükseldi. Yaşamını yitirenlerin 3 bin 826'sının çocuk, 2 bin 405'inin ise kadın olduğu açıklandı.

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AA

7 Ekim sabahı İsrail - Filistin arasında karşılıklı çatışmalar başladı...

Gazze'den İsrail tarafına binlerce roket atılırken kabine toplantısı yapan İsrail, "savaş durumuna" geçtiklerini duyurdu.

Filistin'den yapılan saldırılar sonrası kritik noktaların ele geçmesi ve bazı İsrailli vatandaşların esir alınması üzerine hareket geçen İsrail, Gazze'yi adeta abluka altına aldı.

Gazze'ye hava saldırısı düzenleyen ve bir hastaneyi bombalayarak savaş suçu işleyen İsrail, bölgedeki tüm hastanelerin de tahliye edilmesini istedi.

İsrail'in vahşeti durmuyor

İsrail, ateşkes çağrılarına rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını 28 gündür aralıksız sürdürüyor.

9 bin 227 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 166 artarak 9 bin 227'ye yükseldiği, yaşamını yitirenlerin 3 bin 826'sının çocuk, 2 bin 405'inin de kadın olduğu bildirildi.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, bazı Filistinliler de yaralandı.

İsrail güçleri, ambulansların yaralılara ulaşmasını engelledi.

BM: 2,7 milyon kişinin gereksinimleri için 1,2 milyar dolara ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da 2,7 milyon kişinin gereksinimleri için 1,2 milyar dolara ihtiyaç olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü: Kuzeyde yüksek alarm durumundayız

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın bugün yapacağı konuşma öncesindeki açıklamasında, İsrail ordusunun her cephede saldırılara karşılık vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Kuzey cephesinde de hazırlıklı olduklarını ifade eden Hagari, "İran, İsrail'e karşı vekil güçleri teşvik ediyor, her türlü tehdide karşı her cepheden misilleme yapacağız. Kuzeyde de yüksek alarm var." ifadelerini kullandı.

İsrail'in sınır dışı ettiği binlerce Filistinli işçi Gazze'ye ulaştı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nda ismini paylaşmak istemeyen bir güvenlik kaynağının verdiği bilgiye göre, İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ve sınır dışı edilen binlerce Filistinli işçi Gazze'ye ulaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)