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İsrail'in saldırılarında 30 bin 228 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in saldırılarında 30 bin 228 Filistinli hayatını kaybetti 7 Ekim'den bu yana devam eden savaşta hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bini aşarken yaralı sayısı ise 71 bin 377 olduç