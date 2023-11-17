İsrail'in saldırılarında 42'nci gün: BM'den İsrail'e 'dur' çağrısı BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, "İsrail şimdi Gazze'nin güneyine doğru ilerliyorsa, son çağrı durmaları yönündedir" açıklaması yaptı.

AA

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları gece-gündüz demeden devam ediyor.

Can kaybının giderek arttığı bölgede gözyaşı dinmiyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı açıklamada bulundu.

"Şu anda tek çözüm savaşın durmasıdır"

Jeremy Laurence, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalini güneye doğru genişletmesinin "büyük riskler" barındırdığını ve sivillerin korunmasının birinci öncelik olduğunu belirterek, "Şu anda tek çözüm savaşın durmasıdır." dedi.

"İsrail'e son çağrı durmalıdır"

BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısı sonrasında "Dolayısıyla sivillerin, onların mallarının ve geçim kaynaklarının korunması her şeyden önce gelmeli. Ancak eğer şimdi Gazze'nin güneyine doğru ilerliyorlarsa (İsrail), son çağrı durmaları yönündedir." diye konuştu.

"Bu yaşananlar durdurulmalı"

Gazze'de ateşkesin gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizen Laurence şunları söyledi:

Burada sivillerin hayatları tehlikede, 10 binden fazla sivilin öldürüldüğünü gördük, bu çılgınlık. Öldürülenlerin çoğu kadın ve çocuk. Tek bir çözüm var o da ateşkes. Bu yaşananlar durdurulmalı.

"Sivillerin korunması çok önemli"

Laurence açıklamasına şu şekilde devam etti:

Tabii ki bunun riskleri çok büyük. Gazze'nin güneyinde, kuzeyden kaçıp geldikleri için daha fazla insan var. Birdenbire 2 milyon insanı şehrin yarısı büyüklüğünde bir alana sıkıştırıp, bunların potansiyel top atışı ve sokak çatışmaları içerisinde kalmasını bekleyemezsiniz. Sivillerin korunması çok önemli ve şu anda birinci öncelik bu olmalı. Şu anda tek çözüm, savaşın durmasıdır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)