İsrail'in saldırılarında yaralanan 4 yaşındaki Seca'nın tedavisi hastane baskınında yarım kaldı Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırılarda hedef olan 4 yaşındaki Filistinli kız çocuğu, yüzünde ve vücudunda oluşan derin yanıkların tedavi edildiği Şifa Hastanesi'nde ikinci kez İsrail ordusunun hedefi oldu.

AA

Gazze'de çocuklar, saldırılarda ilk hedef oluyor...

İsrail ordusu, yaklaşık 6 aydır sert müdahalelerini sürdürüyor.

Sivil halkın üzerine bomba yağdıran İsrail, adeta bir bölgeyi yok etme amacında.

Ortaya çıkan kareler ise kan donduruyor.

Bununla da yetinmeyen İsrail, yaralıların tedavi gördüğü Şifa Hastanesi'ni hedef alıyor.

Minik çocuğun vücudunda yanıklar oluştu

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan evlerini hedef alması sonucu yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan 4 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Seca Cuneyd, acılar içerisinde yaşam mücadelesi veriyor.

Küçücük bedeninde oluşan derin yanıkların acısıyla kıvranan küçük çocuğun çığlıkları yürek burkuyor.

Hastane baskınında tedavisi yarım kaldı

Şifa Hastanesi'ne kaldırılan minik Seca'nın yanık tedavisi, İsrail askerlerinin hastaneye baskın düzenlemesinin ardından yarım kaldı.

Seca'nın babası, yanık tedavisi gören çocuğunu İsrail baskını nedeniyle Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakletmek zorunda kaldı.

Tedavi imkanında zorlanıyor

Seca'nın yüzünde ve vücudunda oluşan derin yanıkların İsrail'in kullandığı yasaklı silahlar sebebiyle oluştuğu belirtilirken babası, kızına tedavi imkanı ve gıda bulmakta güçlük çekiyor.

Ne olmuştu?

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 923 Filistinli öldürüldü, 74 bin 96 kişi yaralandı.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana sivil yaşam alanlarına 70 bin tondan fazla bomba attı ve geniş alanları yerle bir etti. Atılan bombalar arasında yasaklı fosfor bombası ve misket bombası da yer alıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)