İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 206'ya çıktı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 206'ya yükseldi.

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AA

İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde sivilleri hedef alıyor. Sivil yerleşim yerlerine bomba yağdıran İsrail güçlerinin bu soykırımını dünya sessizce izliyor.

Günden güne artan saldırılar bölgedeki yaşam belirtilerini günden güne yok ediyor.

SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ VERİLDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 345 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 24 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 57 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 41 BİN 206 OLDU

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 206'ya, yaralı sayısının da 95 bin 337'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)