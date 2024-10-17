İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 438'e çıktı

AA

İsrail, 7 Ekim’de başlattığı saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Sivil yerleşim yerlerini yerle bir eden İsrail ordusu, Filistinlileri katlederek bölgede soykırım faaliyeti yürütüyor.

SON DURUM BİLGİSİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 377 gündür uyguladığı soykırıma ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "2 katliamda" 29 kişinin öldüğü, 93 kişinin yaralandığı aktarıldı.

CAN KAYBI 42 BİN 438'E YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 42 bin 438'e, yaralı sayısı 99 bin 246'ya yükseldi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.