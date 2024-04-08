İsrail'in saldırısına yardım kuruluşu kurucusundan tepki: Bu insanlığa karşı bir savaş İsrail ordusunun yardım kuruluşu aracına saldırarak 7 kişinin ölümüne sebep olmasının ardından WCK kurucusu Jose Andres, savaşın artık İsrail'i savunmakla ilgili olmadığını ve insanlığa karşı bir savaş olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

DHA

İsrail’in yardım kuruluşu aracına saldırısının ardından tepkiler gelmeye decam ediyor.

İsrail ordusunun 1 Nisan’da düzenlediği saldırıda, Gazzeli sivillerin gıda ihtiyacını karşılamak üzere bölgede bulunan 7 WCK üyesi hayatını kaybetti.

Saldırının ardından uluslararası kamuoyu, İsrail’e tepki göstererek soruşturma talep etti.

"Çok fazla insani yardım vakası var"

ABD televizyonuna açıklamalarda bulunan WCK kurucusu şef Jose Andres, “Ne zaman bir şey olsa Hamas'ı gündeme getiremeyiz. IDF'nin daha iyi bir ordu olabileceğini herkesten daha iyi bildiğini düşünüyorum. Protokoller olmalı, angajman kuralları olmalı ve birileri bunların savaş bölgesinde gerçekleştiğinden emin olmalı. Şu anda çok fazla sayıda sivilin, kadının, çocuğun öldüğü ve yaptıkları tek şeyin onlara un ya da ekmek vermek için bir yere yaklaşmaya çalışmak olduğu çok fazla insani yardım vakası var. Bu artık World Central Kitchen'da çalışan ve bu talihsiz olayda hayatını kaybeden 7 kadın ve erkekle ilgili değil. Bu olay çok uzun süredir devam ediyor.” dedi.

Andres, Gazze’de devam eden savaşın ‘İsrail’in kendisi savunması’ değil, insanlığa karşı bir savaşa dönüştüğünü belirtti.

"İnsanlığın kendisine karşı bir savaş gibi görünüyor"

Andres açıklamasında, “Altı aydır hareket eden her şey hedef alınıyor. Bu teröre karşı bir savaş gibi görünmüyor. Bu artık İsrail'i savunmakla ilgili bir savaş gibi görünmüyor. Bu gerçekten, bu noktada, insanlığın kendisine karşı bir savaş gibi görünüyor. Bu nedenle, evet, İsrail'den, Başbakan'dan, IDF'den bu soruşturmanın ve diğerlerinin doğru yapılmasını, bağımsız bir şekilde yapılmasını talep ediyorum. Böylece sadece World Central Kitchen için değil, ölenlerin aileleri için değil, hedef alınan ya da üyelerini kaybeden diğer tüm STK'lar IDF'nin nasıl çalıştığını tam olarak anlayabilsin. Böylece IDF bundan bir şeyler öğrenebilir, hepimiz bundan bir şeyler öğrenebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)