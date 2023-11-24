İsrail'in soykırımı sürüyor! Gazze'de ölü sayısı yürek burktu İsrail'in 48 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 322 artarak 14 bin 854'e yükseldi.

AA

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye olan saldırılarını sürdüren İsrail, savaş suçu işlemeye ve masumları öldürmeye devam ediyor.

Hastaneleri ve mülteci kamplarını bombalayan İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen durmuyor.

4 günlük ateşkes ilan edilmesine rağmen gece saatlerinde de mülteci kampını vuran İsrail nedeniyle, Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 322 artarak 14 bin 854'e dayandı.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi'nden, bölgedeki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Ölenlerin 6 bin 150'den fazlası çocuk

Açıklamaya göre, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854'e yükseldi.

Saldırılarda yüzde 75'i kadın ve çocuk olmak üzere yaralananların sayısı da 36 bini aştı.

İsrail, Gazze'de Filistinli ailelere karşı 1400'den fazla katliam gerçekleştirdi.

7 bin kişi kayıp

İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında veya cenazeleri sokaklarda kalan, 4 bin 700'den fazlası kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin kişi ise kayıp durumda.

7 hafta sonra silahlar sustu

İsrail'in Gazze'yi karadan işgale giriştiği savaşın duraklaması için gerçekleştirilen müzakereler, haftalar sürdü.

Katar, Mısır ve ABD'nin dahil olduğu dört günlük geçici ateşkes anlaşması, yedi haftalık savaşta ilk duraklamayı getirdi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan bildiren Al Jazeera muhabiri Hani Mahmud, yerel saatle 08.00 itibarıyla saldırıların sona erdiğini aktardı.

Mahmud, "Gazze Şeridi'nin üstünde uçan savaş uçaklarının tamamen durmasıyla, yavaş yavaş görünür hale gelen göreceli bir sakinliğe tanık oluyoruz." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)