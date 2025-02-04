İsrail'in sürgün ettiği 15 Filistinli Türkiye'ye gelecek

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Türkiye'de Gazze'yi ve Gazze'deki masumları yalnız bırakmıyor.

Ateşkesten önce her platformda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gazze'deki masumların haklarını savunan Türkiye, yeni bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.

Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında İsrail tarafından cezaevlerinden serbest bırakılacak Filistinlilerin bir kısmının Türkiye tarafından kabul edileceği açıklandı.

Bu kapsamda 15 Filistinlinin Türkiye'ye getirileceği duyuruldu.

MISIR ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE GETİRİLECEKLER

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından ilk aşamada, sürgün edilen 15 Filistinlinin Mısır üzerinden Türkiye'ye getirileceği aktarıldı.

İSRAİL ATEŞKES ANLAŞMASINDA ŞART KOŞMUŞTU

İsrail, ateşkes anlaşmasında, serbest bırakılan bazı müebbet cezası almış hükümlülerin bir kısmının geri dönmemek üzere Filistin'den uzaklaştırılmasını şart koşmuştu.

İLK 3 TURDA 400 FİLİSTİNLİ ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞTU

Esir takasının ilk 3 turunda 400 Filistinli mahkum özgürlüğüne kavuşurken, Hamas'ın elindeki 10 İsrailli ve 5 Taylandlı rehine de serbest bırakıldı.

Üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve bin 900'ün üzerinde Filistinli mahkum serbest bırakılacak.

500 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ GERİ DÖNDÜ

Gazze Şeridi'nde evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, ateşkes anlaşmasıyla birlikte 15 ayın ardından geri dönüyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, son 72 saat içinde Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönen Filistinlilerin sayısının 500 bini aştığı ifade edildi.